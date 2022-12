حیدرآباد:تلنگانہ کے بھدرادری کوتہ گوڑم کے گرلز آشرم اسکول میں کھانا کھانے کے بعد بعض طالبات کے بیمارپڑنے کی اطلاع ملی ہے۔بعض طالبات کو الٹیوں اور اسہال کی شکایت پر علاج کے لئے اسپتال منتقل کیاگیا۔Numbers Girls Fall Sick After Take Lunch In Telangana

دس طالبات کو علاج کے بعد اسکول جانے کی اجازت دیدی گئی جبکہ دیگر چار طالبات کو اسپتال میں داخل کرلیاگیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔

طالبات نے اتوار کو چکن کری کا استعمال کیا۔سمجھاجاتا ہے کہ اس سے ہی طالبات کی صحت بگڑ گئی۔مقامی باشندوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاپرواہی کا الزام لگایا

یواین آئی