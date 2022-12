حیدرآباد:تلنگانہ کے ضلع نلگنڈہ میں پیش آئے سڑک حادثہ میں 9افرادزخمی ہوگئے۔یہ حادثہ ضلع کی وجئے واڑہ قومی شاہراہ نمبر 65 پر وٹی مارتھی کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب پرائیویٹ ٹراویلس کی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھودیا اور یہ بس الٹ گئی۔Nine Persons Injured In A Road Accident In Nalgonda In Telangana

یہ بس وجئے واڑہ سے حیدرآباد جارہی تھی۔ اس حادثہ میں 9 مسافرین زخمی ہو گئے۔ حادثہ کے وقت بس میں 35 مسافر سوار تھے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ حادثہ کی وجہ تیز رفتارتھی۔

اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیو ں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔پولیس نے اس سلسلہ میں ایک معاملہ درج کرکے جانچ شروع کردی۔

یواین آئی