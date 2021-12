تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کے اویسی ہسپتال کے پاس تعمیر کردہ فلائی اوور New Flyover کو سابق صدر جمہوریہ ہند اے پی جے عبدالکلام کے نام سے موسوم New flyover in Hyderabad dedicated to APJ Abdul Kalam کیا ہے۔

وزیر بلدی نظم ونسق تارک راما راؤ Minister for Municipal Administration نے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مقامی رکن اسمبلی و قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی کے ساتھ مل کر اس فلائی اوور کا افتتاح Inauguration Of Flyover کیا۔

اس موقع APJ Abdul Kalam Flyover Inauguration پر ریاستی وزرا محمد محمود علی اور سبیتا اندرا ریڈی اور دیگر موجود رپے۔