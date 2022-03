تلنگانہ کی دارالحکومت حیدرآباد کی بڑی کوتہ پیٹ فروٹ مارکٹ کی انہدامی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا Kothapet Pet Fruit Market Demolition ہے۔

گزشتہ شب جے سی بی کے ذریعہ مارکٹ شیڈ، پلیٹ فارمس کو مہندم کرنے کی کارروائی پولیس بندوبست کے درمیان شروع کردی گئی تاہم مارکٹ ایجنٹس نے اس انہدامی کارروائی کی مخالفت کی۔

اس فروٹ مارکٹ کو دوسری جگہ حکومت منتقل کرنا چاہتی ہے۔ عہدیداروں نے احتجاجیوں سے کہاکہ دی گئی مہلت کے اختتام کے بعد ہی انہدامی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔

اس مارکٹ کو باٹا سنگارم منتقل کیا جا رہا ہے Kothapet fruit market to be shifted in batasingaram تاہم تاجروں کاکہنا ہے کہ وہاں پر مناسب بنیادی سہولیات نہیں ہیں۔ کوتہ پیٹ مارکٹ کی جگہ ایل بی نگر ٹمس اسپتال بنانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے جس کے لئے سرکاری احکام بھی جاری کئے گئے ہیں۔

کوتہ پیٹ فروٹ مارکٹ کے تاجروں اور حمالی کا کاروبار کرنے والوں نے کہاکہ اس نئی فروٹ مارکٹ میں کینٹین کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات مہیا نہیں ہیں۔ ایسے میں ان کا وہاں منتقل ہونا مناسب نہیں ہے۔ باٹاسنگارم علاقہ حیدرآباد کے نواح میں واقع ہے۔