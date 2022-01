حیدرآباد سٹی پولیس نے دھوم دھام سے منائے جانے والے سنکرانتی تہوار کے موقع پر On The Occasion of Sankranti Festival چینی مانجے کی فروخت Sale of Chinese Manja کے خلاف انتباہ دیا ہے۔

سٹی پولیس نے اپنے فیس بک اکاونٹ کے ذریعہ اس سلسلہ میں بیداری پیدا کرتے ہوئے چینی مانجہ فروخت کرنے والوں کی اطلاع دینے کی خواہش کی ہے۔

سٹی پولیس نے کہا کہ چینی مانجے سے کئی پرندے ہلاک ہورہے ہیں۔ آسمان کو کھلامقام بنائیں جہاں بغیر کسی خطرہ کے پرندے اڑسکیں۔

پولیس نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس مانجہ پر پابندی عائد کرنے کے سلسلہ میں اس کا تعاون کریں۔پولیس نے ساتھ ہی چینی مانجہ سے زخمی ہونے والے پرندوں کی تصویر بھی پوسٹ کی اور لکھا کہ چینی مانجہ سے گریز کیاجائے۔

اس مانجہ سے پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی خطرناک اثرات پڑتے ہیں۔پتنگوں کو اڑانے کے لئے چینی مانجہ فروخت کرنا اور اس کا استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔اس کے استعمال کی اطلاع پولیس کو دی جائے۔

یو این آئی