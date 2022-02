تلنگانہ وزیر صحت ہریش راؤ نے حکام کو ہدایت دی Health Minister Harish Rao Directed The Authorities ہے کہ وہ ریاستی حکومت کے ذریعہ قائم کیے جانے والے آٹھ نئے میڈیکل کالجوں کے تعمیراتی کام Construction of Eight New Medical Colleges کو تیز کریں۔ وزیر نے تعمیرات کی پیشرفت پر متعلقہ اضلاع کے عوامی نمائندوں، عہدیداروں اور کلکٹروں کے ساتھ اس کا جائزہ لیا۔

منچریالہ، راما گنڈم، جگتیال، ونپرتی، ناگر کرنول، محبوب آباد، بھدرادری کوٹا گوڈیم اور سنگاریڈی اضلاع میں کالجوں کے تعمیراتی کام کی پیشرفت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔

وزیر موصوف نے کہا میڈیکل کالجز کے قیام کے لئے اقدامات کئے جارہے ہیں جس کا مقصد سپر اسپیشلٹی ادویات کو غریبوں کے قریب لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ترتیب کے تحت آٹھ اضلاع میں نئے کالجز دستیاب کرائے گئے ہیں۔

