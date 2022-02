تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹکنالوجی کے تارک راما راو Telangana Information Technology K Tarak Rama Rao کو ہارورڈ یونیورسٹی نے مدعو کیا۔ کےٹی آر کو ہارورڈ یونیورسٹی سے دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔

انہیں اس مہینے کی 20 تاریخ کو ہارورڈ میں ہونے والی انڈیا کانفرنس India Conference at Harvard on the 20th of This Month میں شرکت کے لیے کہا گیا۔ کے ٹی آر نے اس کا مثبت جواب دیا۔

ہارورڈ نے وزیر کے ٹی آر کو ہارورڈ میں ہونے والی انڈیا کانفرنس میں شرکت کے لیے کہا۔ کے ٹی آر تلنگانہ کی ترقی اور ٹربو چارجنگ انڈیا کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر کانفرنس سے خطاب کریں گے۔

منتظمین نے کہا کہ وہ اس کانفرنس میں کے ٹی آر کی نمائندگی کے منتظر ہیں۔ وزیر کے ٹی آر نے بھی اسی جوش و خروش اور مسرت کا اظہار کیا۔

ہارورڈ یونیورسٹی کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس جو اس ماہ کی 20 تاریخ کو منعقد ہوگی، کے ٹی آر عملی طور پر کانفرنس میں شرکت کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔

