حیدرآباد: گورنرتلنگانہ ڈاکٹرتمیلی سائی سوندراراجن نے ضرورت مند لڑکی کے لئے لیپ ٹا پ کی فراہمی کی یقین د ہانی کروائی تاکہ یہ لڑکی کوڈنگ، ایپٹی ٹیوڈ اور دیگر کورسس کی تربیت حاصل کرسکے۔ Governor to Provide a Laptop to the Needy Girl

کریم نگر ضلع سے تعلق رکھنے والی مانسا نامی لڑکی نے وزیر بلدی نظم ونسق تارک راماراو سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کے لئے سکنڈ ہینڈ لیاپ ٹاپ کا انتظام کرے کیونکہ اس کا خاندان اس کے باپ کی موت کے بعد ذریعہ معاش کے لئے مشکل صورتحال کا سامنا کررہا ہے۔اس لڑکی نے وزیراعلی کی سکریٹری سبیتا سبھروال، فلم اداکارسونوسود اور گورنر کوٹیاگ کیا تھا۔

لڑکی کی اس درخواست پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے گورنر نے کہاکہ ان کی درخواست نوٹ کرلی گئی ہے اور جلد ہی ان کے لئے لیاپ ٹاپ کا بندوبست کیاجائے گا۔ اس لڑکی نے گورنر کی اس یقین دہانی پر ان سے ممنونیت کا اظہار کیا۔ Governor Notice the Girl Request for Laptop

