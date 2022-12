وشاکھاپٹنم: ریاست آندھرپردیش کے وشاکھاپٹنم کے پاس دووڑاہ ریلوے اسٹیشن پر ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ۔ ایک طالبہ حسب معمول ٹرین کے ذریعہ دوواڑہ پہنچی۔ ٹرین سے اترنے کے دوران حادثاتی طور پر طالبہ ٹرین سے نیچے گرپڑی وہ پلیٹ فارم اورٹرین کے درمیان پھنس گئی۔ پلیٹ فارم اورٹرین کے درمیان پھنسنے کے بعد وہ زور سے چیخیں جس کے بعد وہاں بھیڑ اکٹھا ہوگئی وہیں ریلوے عملہ کے اہلکار بھی پہنچ گئے اور پھر ٹرین کو روک دیا گیا۔ Girl Stuck Between the Train and the Platform

ٹرین اور ریلوے پلیٹ فارم کے درمیان پھنس گئی لڑکی

ریلوے عملہ نے طالبہ کو بڑے ہی احتیاط سے باہر نکالا اس کے بعد اسے کمز ہسپتال لے جایا گیا۔ریلوے اہلکاروں کی برقت مدد سے طالبہ کو بچایا لیا گیا جس کی ہر طرف تعریف کی جارہی ہے۔ دوواڑہ اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے وقت ایک طالبہ ٹرین اور ریلوے ٹریک کے درمیان پھنس گئی۔ طالبہ کی شناخت سسی کلا کے طور پر ہوئی ہے جو اناوارم کے رہنے والی ہے اور وہ دوواڑہ کالج میں ایم سی اے کی فرسٹ ائیر کی طالبہ ہے۔ Girl Stuck Between the Train and the Platform

