18 دسمبر 2019 کو چائلڈ کرکٹ کا تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ جو شدید جھڑپوں کا باعث بنا۔

بیٹے کو گالی دینے پر فاروق احمد نے ضمیر پر فائرنگ Farooq Ahmed fired on Zameer for abusing his Son کردی۔ گولی لگنے سے زخمی ہونے والے سید ضمیر 26 دسمبر کو دوران علاج چل بسے۔

فاروق نے گزشتہ سال 24 مارچ کو ڈسٹرکٹ جیل میں خودکشی کی کوشش Suicide Attempt کی تھی، اسے ساتھی قیدیوں نے باندھ رکھا تھا۔

ہائی کورٹ نے گزشتہ سال 19 مارچ کو اس کیس کی تیزی سے سماعت کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے فاروق کو عمر قید اور 12 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اس معاملے میں اےٹو اور اے تھری کو بری کردیا گیا۔