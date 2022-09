حیدرآباد: تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد کے راجندرنگر کے چنتل میٹ کی ایک فرنیچر دکان میں بڑے پیمانہ پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ Fire incident in Hyderabad اس آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے متصل پانچ دکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعہ میں آٹوز اور ٹووہیلرس جل کر خاکستر ہوگئے۔آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی نکلنے لگا جس سے مقامی افراد خوفزدہ ہوگئے۔اطلاع ملتے ہی فائربریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کرآگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیاکہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی اہم وجہ ہے۔اس واقعہ میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی البتہ بڑے پیمانہ پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ Fire Broke out at Furniture Shop in Hyderabad

