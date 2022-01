تلنگانہ میں کووڈ اور اس کی نئی شکل اومیکرون کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ Rapid Increase in The Number of Omicron کے ساتھ ہی محکمۂ صحت چوکس ہوگیا ہے۔

تلنگانہ کو جوڑنے والی مہاراشٹر کی سرحدات پر ٹسٹنگ Testing at The Borders of Maharashtra اور اسکریننگ کا کام کیاجارہا ہے۔

مُدانور، سالوروکیمپ، کنداکرتی چیک پوسٹ کے قریب اسکرینگ کا کام کیا جارہا ہے۔ یہ ٹسٹنگ مہاراشٹر سے تلنگانہ کی سرحد میں داخل ہونے والوں کی ہورہی ہے۔سرحدی علاقوں میں ٹسٹنگ کے مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔



یو این آئی