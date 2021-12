تلنگانہ وزراء کا ایک گروپ کل دہلی روانہ ہوگا۔ وفد ہفتے کےروز دہلی روانہ ہوگا۔

آج وزیراعلی کے سی آر کی زیر صدارت ٹی آر ایس کی میٹنگ TRS meeting chaired by Chief Minister KCR کے دوران کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ میٹںگ میں وزیراعلیٰ نے اناج کی خریداری، کانوں کی نجکاری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال Chief Minister discussed procurement of food grains, privatization of mines and other issues کیا۔ وزیراعلیٰ نے حلقہ وار ارکان اسمبلی سے تبادلہ خیال کیا۔

کے سی آر نے مرکزی رویہ پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعلی نے ایم ایل ایز کو ہدایت دی کہ وہ اس ماہ کی 20 تاریخ کو ریاست کے تمام حلقوں میں پارٹی کی طرف سے احتجاج کریں۔

اس سلسلے میں وزیر نرنجن ریڈی نے کہا کہ چھ وزراء کی ایک ٹیم ٹی آرایس کے ارکان پارلیمان کے ساتھ دہلی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزراء کا یہ گروپ اناج کی خریداری معاملے میں مرکزی وزراء سے ملاقات کرے گا۔