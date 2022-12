چنئی:تامل ناڈو کے دارالحکومت چنئی میں اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے چار تارکین وطن مزدوروں کی لاشیں جن پر اتوار کی شام کو اینور ساحل کے قریب سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہونے کا شبہ تھا، اس سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔Four Migrant Labourers From Uttar Pradesh Drowned In Chennai In Tamil Nadu

پولیس ذرائع نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت ابراہیم (24)، برا خان (28)، وسیم (26) اور مسکم (22) کے طور پر کی گئی ہے اور یہ تمام اتر پردیش کے رہنے والے ہیں۔

چاروں افراد انڈین آئل کارپوریشن (آئی ای سی) میں کنٹریکٹ مزدوروں کے طور پر ملازم تھے اور منالی نیو ٹاؤن میں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔پولیس نے بتایا کہ آٹھ مزدوروں کا ایک گروپ اینو کے نزدیک رام کرشنا بیچ پر سمندر میں نہانے کے لیے گیا تھااسی دوران ان میں سے چار تیز لہر میں بہہ گئے۔ باقی چار کارکنوں نے انہیں بچانے کی ناکام کوشش کی۔

اس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ نے موقع پر پہنچ کر انہیں تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا۔ بہہ کر آئیں ان کی لاشیں کل شام ساحل سے برآمد ہوئیں اور پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسٹینلی اسپتال بھیج دیا۔

