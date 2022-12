چنئی:یہ واقعہ تمل ناڈو کے ضلع ترونملائی میں چینگم کے اورنتھواڑی گاؤں میں پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک نو سالہ بچی بھومیکا زخمی ہوئی ہے، جسے علاج کے لیے تروونملائی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں وہ زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔Farmer Murder Wife And Four Children And Committed Suicide In Chennai

پولس نے بتایا کہ یہ واقعہ کل رات پیش آیا اور منگل کی صبح پڑوسیوں کو اس واقعہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ پڑوس میں کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔

اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی اور گھر کا دروازہ توڑا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پولس نے پلانی (45) کو چھت کے ہک سے لٹکا ہوا پایا، جب کہ اس کی 37 سالہ بیوی ولی، تین بیٹیاں تریشا (15)، مونیکا (14)، شیو شکتی (06) اور بیٹا دھنوش (04) کی لاشیں خون میں خون میں لت پت پڑی تھیں۔ جبکہ بیٹی بھومیکا (09) زخمی حالت میں پائی گئی۔

یہ بھی پڑھیں:Murder in Saran سارن میں نوجوان کا گولی مار کر قتل

پولس نے بتایا کہ کسان نے اتنا خوفناک واقعہ کیوں انجام دیا، اس کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔ بادی النظر میں اس بھیانک قتل کا سبب خاندانی تنازعہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پولس نے کیس درج کرکے چھان بین شروع کردی ہے۔Farmer Murder Wife And Four Children And Committed Suicide In Chennai

یو این آئی