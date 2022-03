سنٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن، وزارت آیوش، حکومت ہند 10 اور 11 مارچ کو شیر کشمیر انٹرنیشل کنونشن سینٹر سرینگر میں یونانی ڈے 2022 کے سلسلے میں World Unani Dayبین الاقومی کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے World Unani Day, 2-day workshop to be Conducted in Srinagarجس میں کابینہ وزیر برائے آیوش حکومت ہند مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ مرکزی وزیر مملکت برائے آیوش اور جموں وکشمیر کے ایل جی منوج سنہا مہمان ذی وقار کے طور پر شرکت کریں گے۔

دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا موضوع ''اچھی صحت و تندرستی کے لئے یونانی ادویات میں غذا اور غذایت'' ہے۔ جبکہ کانفرنس میں ملکی اور بین الاقوامی طبی ماہرین اور نامور حضرات شریک ہوں گے، جوکہ شرکاء کو اپنے علمی تجربات اور مہارت سے مستفید کریں گے۔

کانفرس میں یونانی طب اور متعلقہ سائنس کی ترقی میں کوشاں صنعتی اکادمی اور تحقیقی اداروں سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد کی شرکت بھی متوقع ہے۔