سرینگر:وادی کشمیر میں موسم سرما سیاحتی اعتبار سے کافی اہم سیزن مانا جاتا ہے کیونکہ اس سیزن میں ملک بھر سے سیاح کرمس اور نئے سال کی تقریبات گلمرگ اور پہلگام سمیت وادی کے دیگر مقامات پر منائے کے لیے پہنچتے ہیں۔



سیکرٹری محکمہ سیاحت سرمد حفیظ نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین سے ساتھ خاص بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سرمائی سیاحت کو فروغ دینے اور زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔

سرمائی کھیل، ونڑر ٹورازم کے فروغ کی خاطر کلیدی اہمیت کی حامل، سرمد حفیظ

انہوں نے کہا کہ گلمرگ اور پہلگام میں سرمائی کارنیول اور سنو سپورٹس سمیت دیگر ایونٹس کا اہتمام کیا جارہا ہے اور توقع ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی خاصی تعداد برف پوش وادی کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لئے پہنچ جائے گے۔



بات چیت کے دوران سرمد حفیظ نے کہا کہ ونٹر ٹورازم کو فروغ دینے کے لیے ٹور اینڈ ٹروال آپرہٹرس کے ساتھ مل کر تشہیری مہم چلائی جارہی ہے جبکہ ملک کی مختلف ریاستوں میں روڈ شوز کیے جارہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ملکی سیاحوں کو کشمیر کی طرف راغب کیا جا سکے۔



انہوں نے کہا گلمرگ سکینگ کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہے، جس کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی سیکینگ کے لیے آرہے ہیں۔گلمرگ میں کھیلو انڈا کا تیسرا ایڈیشن شروع ہونے والا ہے جس میں ملک بھر سے تقریباً 2 ہزار کھلاڑی شرکت کرنے جارہے ہیں۔ اس کے علاوہ سکینگ کے کئی کورسز شروع کئے جارہے ہیں اور سکینگ کورسز میں درکار سہولیات کو مزید بہتر کیا جارہا ہے۔سرمد حفیظ نے کہا کہ ان کھیلوں سے نہ صرف سرمائی ٹوریزم کو فروغ حاصل ہو پاتا ہے بلکہ ساحتی صنعت کو بھی ترقی حاصل ہو پاتی ہے۔

2022 کے سیاحتی سیزن پر بات کرتے ہوئے سیکرٹری سیاحت نے کہا کہ یہ سال سیاحتی اعتبار سے گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بہتر سال ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں صنعت سے جڑے افراد کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا اور اب سرمائی سیاحت کے تعلق سے بھی پرُ امید ہے کہ یہ سیزن بھی اچھا سیزن ہوگا۔



سرمد حفیظ نے کہا کہ کشمیر کی سیاحتی شعبے کو ایک نئی جہت دینے کے لیے کشمیر کے دوردراز اور سرحدی علاقوں کے علاوہ 75 نئے سیاحتی مقامات پر ہوم سیٹے کو متعارف کیا جارہا ہے، تاکہ مذکورہ مقامات پر بھی سیاحت کو فروغ مل سکے اور آنے والے سیاحوں کو نئے تجربات کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی فراہم ہوسکے۔

