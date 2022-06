سرینگر: جموں کشمیر میں پرائیویٹ گاڑیوں پر ہائی سکیورٹی رجسٹریشن پلیٹ نصب کرنے کو 15 تک لازمی قرار دیا گیا تھا جب کہ مقررہ تاریخ کے بعد بغیر ہائی سکیورٹی رجسٹریشن پلیٹ کے گاڑیوں کو ضبط کیا جارہا ہے۔ Vehicles Without HSRP To Be Seized After June 15



اس ضمن میں ایس اسی پی ٹریفک سرینگر مظفر احمد شاہ نے کہا کہ جن گاڑیوں پر اب ہائی سکیورٹی رجسٹریشن پلیٹ نصب نہیں ہے، وہ شہر سرینگر کی سڑکوں پر نہ چلیں اور جو گاڑیوں بغیر ایچ ایس آر پلیٹ کے ہوں گی، ان کو ضبط کیا جائے گا۔ وہیں ان کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو معطل کرنے کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔SSP Traffic Srinagar on HSRP

بغیر ہائی سکیورٹی رجسٹریشن پلیٹ کی گاڑیاں اب شہر سرینگر کی سڑکوں پر نہ دوڑے

ایسے میں آج ٹریفک پولیس نے کارروائی عمل میں لا کر بغیر ایچ ایس آر پلیٹ کے کئی نجی اور کمرشل گاڑیوں کو ضبط کیا ہے۔ چند روز قبل پولیس نے نجی گاڑیوں پر 15جون تک لازمی ہائی سکیورٹی رجسٹریشن پلیٹ نصب کرنے کی حتمی یاد دہانی جاری کی گئی تھی جو کہ پولیس کے مطابق یہ ٹرانسپورٹ، پولیس اور ٹریفک محکمے کی جانب سے آخری یاد دہانی تھی۔