کشمیر میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری

سری نگر: محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق وادی کشمیر میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے کسان طبقے کو گوناگوں پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں۔ متعلقہ محکمے کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران رک رک کر بارشیں ہوں گی اور اس دوران کہیں کہیں ژالہ باری اور کچھ علاقوں میں تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں 2 جون تک موسم کی یہی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے کسانوں سے کہا کہ وہ اس دوران اپنے تمام آپریشنز جیسے فصل کٹائی، دوا پاشی وغیرہ معطل رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ گذشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سری نگر میں 16.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے جب کہ قاضی گنڈ میں 7.6 ملی میٹر، گلمرگ میں 8.8 ملی میٹر، کپوارہ میں 10.6 ملی میٹر اور پہلگام میں بھی بوندا باندی ہوئی ہے۔ ادھر نا ساز گار موسمی صورتحال کے بیچ وادی میں شبانہ درجہ حرارت کہیں معمول سے کم تو کہیں معمول سے زیادہ ریکارڈ ہوا ہے۔

گرمائی دارلحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے0.9 ڈگری سینٹی گریڈ کم ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے شہرہ آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت 5.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے2.6 ڈگری سینٹی گریڈ کم ریکارڈ ہوا تھا۔وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت 7.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے1.2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ ہوا تھا۔ سرحدی ضلع کپوارہ میں کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے0.2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ ہوا تھا۔

گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے مشہور قصبہ قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 0.9 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ ہوا تھا۔لداخ یونین ٹریٹری کے ضلع لیہہ میں کم سے کم درجہ حرارت 4.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ دریں اثنا وادی میں مسلسل بارشوں سے کسان طبقہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف دھان کی پنیری خراب ہو رہی ہے وہیں فصلیں بھی کاٹی نہیں جا رہی ہیں جس سے ان کو نقصان کے خطرات لاحق ہیں۔

یو این آئی