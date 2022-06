سرینگر: ملک کی 75ممتاز ثقافتی ورثے کے مقامات میں سے جموں و کشمیر کی جن تین تاریخی مقامات کو بین الاقوامی یوگا ڈے کے لیے منتخب کیا گیا ہے ان میں سرینگر کا جھیل ڈل، جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا مارتنڈ سن مندر اور جموں میں آر ایس پورہ سیکٹر کا سچیت گڑھ کا نام شامل ہیں۔ Three places in Jammu and Kashmir selected for International Yoga Day

ایسے میں ڈاکٹر جتندر سنگھ سچیت گڈھ کی بین الاقوامی سرحد پر حفاظتی اہلکاروں اور مقامی لوگوں کے ساتھ یوگا ڈے تقریب کی قیادت کریں گے۔ مرکزی وزیر مملکت صحت و خاندانی بہبود ڈاکٹر بھارتی پروین پوار اننت ناگ میں مارتنڈ سن مندر میں تقریبات کی قیادت کریں گی جبکہ مرکزی وزیر مملکت پنچایتی راج کپل مور یشور پاٹل جھیل ڈل سرینگر میں منعقد ہونے والے یوگا دن کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ International Yoga Day celebrations in Jammu and Kashmir

واضح رہے مرکزی حکومت نے 75 تاریخی اور مشہور مقامات کو حتمی شکل دی ہے جہاں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ سمیت 75مرکزی وزاء امسال بین الاقوامی یوگا دن کی تقریبات میں شامل ہوں گے۔'