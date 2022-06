وادی کشمیر سے آج ججاج کرام کا پہلا قافلہ سعودی عرب کے مدینہ کی طرف صبح روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 145 حجاج کرام تھے جو سرینگر کے حج ہاؤس سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ The first Batch of Haj pilgrims left Kashmir for Madinah

کورونا وائرس کے دو برس کے لاک ڈاؤن کے بعد امسال لاکھوں عازمین حج کریں گے، وہیں جموں و کشمیر سے چھ ہزار کے قریب عازمین حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ حج پر جانے والے عازمین نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دو برس کے بعد مسلمان حج کر پائیں گے جو پوری امت کے لیے اللہ کی طرف سے کرم ہے۔ Around 6,000 Haj pilgrims from Jammu and Kashmir

جموں و کشمیر سے آج پہلا قافلہ روانہ ہوا جبکہ 20 جون تک یہ قافلہ سرینگر سے مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 'انہوں نے گزشتہ ہفتوں سے عازمین کے لیے حج ہاؤس میں تمام تیاریاں کی ہیں اور وہ انتہائی خوش ہیں کہ آج پہلا قافلہ صحیح سلامت روانہ ہوا۔ گزشتہ ہفتوں سے حکام نے حجاج کی ٹیکہ کاری اور دیگر لوازمات کے لیے حج ہاؤس سرینگر اور دیگر اضلاع میں انکے لیے انتظامات کیے گئے تھے۔