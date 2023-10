مزید پڑھیں: SC on JK Election جموں و کشمیر میں انتخابات کی درخواست پر سماعت ملتوی

یہ بھی پڑھیں: BJP not ready to face elections in JK بی جے پی جموں و کشمیر میں انتخابات کے لیے تیار نہیں، عمر عبداللہ