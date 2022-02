دی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز (ٹی سی ایس) نے اپنے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے اقدام کے تحت، کشمیر میں طلباء کی ملازمت کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے مقصد کے ساتھ ایک پروگرام شروع کرنے کے لیے کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ program launched to improve employability skills



ٹی سی ایس کا مقصد اپنے یوتھ ایمپلائمنٹ پروگرام (وائی ای پی)، برج آئی ٹی، گو آئی ٹی ، اگنائٹ مائی فیوچر اور اڈیلٹ لٹریسی پروگرام کو اگلے تین سالوں کے اندر انجام دینا ہے۔ Tata Consultancy Services



کشمیر کے کالج کے طلباء کو وائی ای پی پروگرام کے ذریعے ڈیجیٹل معیشت میں ترقی کی تربیت دی جائے گی، جو ماضی میں بھی کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ تربیتی پروگرام انگریزی مواصلات، کارپوریٹ آداب، تجزیاتی سوچ، اور مسئلہ حل کرنے، بنیادی کمپیوٹر اور تکنیکی مہارتوں، اور خود اعتمادی کا احاطہ کرے گا۔Kashmir University Signs MoU with TCS



کشمیر یونیورسٹی، اس دوران، ایک سہولت کار کا کردار ادا کرے گی اور ٹی سی ایس کے لیے اس کے گو آئی ٹی اور آئی ایف کے اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے روابط پیدا کرنے میں مدد کرے گی، جس کے تحت اسکول کے طلباء کو ڈیزائن سوچ، موبائل ایپ کی ڈیویلپمنٹ، اور جیسے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی جائے گی۔KU to play the role of a facilitator

ٹی سی ایس ملازمین کی طرف سے رہنمائی بھی فراہم کی جائے گی۔ ٹی سی ایس اگنائٹ مائی فیوچر پروگرام ایک ٹرانس ڈسپلنری ایجوکیٹر ٹریننگ اور ریسورس پروگرام ہے جس کا مقصد کشمیر کے طلباء کو سیکھنے کی صحیح سمت دینا ہے۔TCS Partners with University of Kashmir

اس کے علاوہ ٹی سی ایس اپنے فلیگ شپ برج آئی ٹی پروگرام کے تحت یونیورسٹی کے شعبہ سیاحت، مہمان نوازی اور تفریحی مطالعات کے ہونہار طلباء کے لیے ایک ’انٹرپرینیورشپ ان ٹورازم‘ پروگرام بھی شروع کرے گا۔ اس پروگرام کا مقصد طلباء کو ایسی مہارتیں پیدا کرنے میں مدد کرنا ہے جو انہیں وادی اور دیگر جگہوں پر سیاحت کی صنعت میں حصہ لینے کے قابل بنائے گی۔ Education, Skilling, and Entrepreneurship Programs