سرینگر:رجسٹرار جنرل سنجیو گپتا کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق، سنجے پریہار، ڈائریکٹر، جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی، کو تبدیل کرکے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جموں کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ وہیں کلپنا ریوو، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، راجوری، کو تبدیل کرکے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، راجوری کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh



اسی طرح سنیت گپتا، تیسرے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج (TADA/POTA) جموں کو تبدیل کر کے محمود احمد چودھری کی جگہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈوڈہ تعینات کیا گیا ہے۔ وہیں محمود احمد چودھری، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈوڈہ کو تبدیل کرکے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجوری کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ وہیں مسرت روحی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، سرینگر، کو تبدیل کرکے پرنسپل جج، فیملی کورٹ، سرینگر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ Transferred of Judges in J&K

اشونی کمار، 1st ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جموں کو 3 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج (TADA/POTA) جموں کے طور پر تعینات کیا ہے۔ رجسٹرار جنرل نے آرڈر میں مزید کہا کہ سنجے پریہار، ڈائریکٹر، جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی، شہزاد عظیم، رجسٹرار ویجیلنس کو چارج سونپیں گے۔ "منتقلی جج اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام معاملات زیر التواء فیصلے/ سماعت، مکمل ہوگئے ہیں اور منتقل ہونے سے پہلے ایسے معاملات میں فیصلے/احکامات سنائے جائیں گے۔" Transfer Order of Judges