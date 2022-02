گزشتہ روز سرینگر میں تیزاب حملے کا شکار ہونے والی لڑکی کی بینائی بحال ہونے کا امکان نہیں ہے، شہر کے شری مہاراجہ ہری سنگھ (SMHS) اسپتال میں اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے بدھ کو کہا، "تاہم اس وقت کچھ کہا نہیں جاسکتا۔" Acid Attack Victim's Eysight



ایس ایم ایچ ایس کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کنولجیت سنگھ نے کہا کہ "متاثرہ کی آنکھوں کو کارنیا میں نقصان پہنچا ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی بینائی دوبارہ حاصل کر سکے گی یا نہیں۔"Victim Unlikely To Regain Her Eyesight



منگل کی شام سرینگر کے حول علاقے وانٹ پورہ میں ایک 24 سالہ لڑکی پر تیزاب سے حملہ کیا گیا جس سے جموں و کشمیر میں صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ اس حملے کی سماج کے ہر طبقے نے بڑے پیمانے پر مذمت کی ہے۔ Srinagar Girl was Attacked with Acid



تاہم، پولیس نے بدھ کو بتایا کہ اس سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جرم میں استعمال ہونے والی ایک دو پہیہ گاڑی بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ Three Persons Were Arrested



پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دکان، جہاں سے ملزمان نے تیزاب خریدا تھا، کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔



دریں اثنا، متاثرہ اس وقت ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں زیر علاج ہے کیونکہ اس حملے میں اس کے چہرے اور آنکھوں پر شدید زخم آئی ہیں۔

اسی درمیان پولیس نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تیزاب حملے کے شکار کی تصاویر پوسٹ کرنے یا شیئر کرنے سے گریز کریں۔ Don't Upload Photographs of Acid Attack Victim



پولیس ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ "یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ سوشل میڈیا صارفین اور پیج ایڈمن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کل تیزاب حملے کے شکار کی تصاویر اپ لوڈ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے مواد کو پوسٹ کرنے اور شیئر کرنے سے گریز کریں۔ جو بھی اس ایکٹ میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف قانون کے تحت سخت کاروائی کی جائے گی۔ پولیس نے معاملے کا نوٹس لیا ہے۔" Police Advisory on Acid Attack

