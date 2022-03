وادی کشمیر میں تقریبا تین برس کے بعد آج سبھی سرکاری اور پرائیویٹ سکول کھلیں گے۔تاہم جو علاقے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں وہاں سکول کھولنے کا ابھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہےSchools in Kashmir to reopen today



5اگست 2019کے بعد اسکول بند تھے ۔مارچ2020میں اگرچہ اسکول قریب 8ماہ بعد دوبارہ کھلے تھے، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی کورونا کیسز میں اضافے کے بعد تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کیا گیا۔Abrogation of Article 370



کورونا کی تیسری لہر کمزور ہونے اور مثبت کیسز میں کمی کے بعد حکام نے بدھ سے اسکول کھولنے کا اعلان کیا۔ جموں و کشمیر اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اعلی حکام نے بتایا کہ یہ یونیفارم چارجز براہ راست طلبا یا ان کے سرپرستوں کے بینک کھاتوں میں جمع کرائے جائیں گے۔ جبکہ چند ہفتوں تک، تمام طلبا کے لیے یونیفارم پہننا ضروری نہیں ہے اورکوئی طالب علم جسے ابھی تک یونیفارم نہیں ملا ہے، وہ آرام دہ لباس میں اسکول آسکتا ہے۔ Covid 19 Third Wave



واضح رہے کہ وادی کشمیر میں فروری کے مہینے سے ہی کالج میں تدریسی سرگرمیاں شروع کی جاچکی ہے جبکہ کشمیر یونیورسٹی میں 3 مارچ سےآف لائن موڈ کے ذریعے کالسز شروع کیے جارہے ہیں



