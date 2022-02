سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے منگل کے روز سرینگر میں ایک دوشیزہ پر تیزاب پھینکنے کے معاملے میں تین ملزموں کے خلاف قریب ایک ہزار صفحات پر مشتمل چارج شیٹ دائر کی ہے۔ Police File around 1000-Page Chargesheet

سری نگر پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ سرینگر میں ایک دوشیزہ پر تیزاب پھینکنے کے کیس کے سلسلے میں منگل کو تین ملزموں جن میں دو بالغ اور ایک نابالغ ہے، کے خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت اور جوینائل جسٹس بورڈ میں چارج شیٹ دائر کی گئی۔

ٹویٹ میں کہا گیا: 'نابالغ پر جے جے ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی بھی عرضی دائر کی گئی کیونکہ جرم انتہائی گھناؤنا ہے اور نابالغ کی عمر سولہ سے اٹھارہ برس کے درمیان ہے'۔

قابل ذکر ہے کہ سری نگر کے حول علاقے میں یکم فروری کی شام ایک 24 سالہ دوشیزہ پر تیزاب پھینکا گیا تھا۔

پولیس نے واقعے کے اگلے ہی روز تین افراد کی گرفتاری عمل میں لائی تھی۔

وادی کی تمام دینی، سیاسی و سماجی تنظیموں نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ملزمین کو سزا دلانے کا مطالبہ کیا۔