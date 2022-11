پی ڈی پی کے جنرل سکریٹری اور سابق وزیر حق خان نے پارٹی سے استعفی دیا ہے۔ حق خان ضلع کپواڑہ کے لولاب اسمبلی حلقے سے سابق رکن تھے اور پی ڈی پی بی جے پی مخلوط حکومت میں وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ حق خان نے میڈیا کو دیے گئے بیان میں کہا کہ پی ڈی پی نے لولاب سے دوسرے رہنما کو اس حلقے کا انجارچ بنایا ہے۔ Another setback to PDP as Adv Haq Khan quits party





یاد رہے کہ پی ڈی پی نے سنہ 2021 میں داؤد بشیر بٹ کو لولاب اسمبلی حلقے کا انچارج نامزد کیا تھا، حق خان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اس فیصلے سے ان کے حامیوں اور رشتہ داروں میں کافی مایوسی ہوئی ہے اور کافی انتشار بھی پھیلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار برسوں سے اگرچہ وہ سیاسی سرگرمیوں سے دور تھے لیکن پی ڈی پی سے ہی مسنلک تھے تاہم اب وہ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفی دے رہے ہیں۔



مزید پڑھیں:Mehbooba Mufti Slams Govt موجودہ حکومت نے اظہار رائے کی آزادی پر پہرے لگادیے



حق خان نے اپنے استعفی بیان میں کہا کہ ناسازگار صحت اور ذاتی مصروفیات سے وہ فی الحال سیاست سے دو رہیں گے۔ ان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حق خان سیاست سے دور رہ سکتے ہیں تاہم ان کے خاندان کا کوئی فرد لولاب میں ان کے خلا کو پورا کرسکتا ہے۔