سرینگر: شمالی کشمیر کے فوجی کمانڈر لیفٹینٹ جنرل اوپندر دیودی Northern Army Commander Lt Gen Upendra Dwivedi کشمیر کے تین روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کئی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سکیورٹی کا جائزہ لیا ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق لیفٹنٹ جنرل 17 جون تک وادی میں رہیں گے، جس دوران وہ لائن آف کنٹرول اور وادی کے مختلف علاقوں میں سکیورٹی کا جائزہ Security Situation In The Kashmir لیں گے۔

شمالی کشمیر کے فوجی کمانڈر کشمیر کے تین روزہ دورہ پر

فوجی کمانڈر لیفٹینٹ جنرل اوپندر 30 جون سے شروع ہونی والی امرناتھ یاترا کی سکیورٹی Security of Amarnath Yatra کا بھی جائزہ لیں گے۔ وہیں وزیر دفاع کل سے جموں و کشمیر کے دو روزہ دورے پر Defense Minister on Two-Day Visit to JK from Tomorrow آرہے ہیں، جس دوران مذکورہ کمانڈر ان کو جموں و کشمیر کی سیکورٹی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔

کمانڈر لیفٹینٹ جنرل اوپندر دیودی Northern Army Commander Lt Gen Upendra Dwivedi نے فوج کو عسکریت پسند مخالف آپریشنز Anti-militant Operations کی تازہ صورتحال سے بھی آگاہی لی اور پندرہویں کور کمانڈر ڈی ایس اوجلا نے ان کے سامنے وادی میں عسکریت پسند مخالف آپریشنز کی صورتحال کا خاکہ پش کیا۔