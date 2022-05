سرینگر: کشمیر یونیورسٹی کے کانووکیشن ہال میں ہفتہ کے روز نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (این آئی ٹی) نے بین الاقوامی ٹیڈ ایکس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میگا ایونٹ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 250 کے قریب معروف شخصیات نے شرکت کی۔اس کانفرنس کے تحت مقبول شخصیات کے خیالات، انٹرنیٹ پر مفت میں شائع کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین کو تحریک مل سکے۔Tedx Conference in Srinagar

وادی میں ہفتے کے روز منعقد کیے گئے "ٹیڈ ایکس این آئی ٹی" سرینگر شمارے سے قبل 2021 میں ٹیڈ ایکس پولو ویو اور 2019 میں ٹیڈ ایکس سرینگر کا اہتمام کیا جا چکا ہے۔ آج کی کانفرنس میں سابق انفارمیشن کمشنر وجاہت حبیب اللہ، کشمیری ماہر تعلیم مبین مسعودی، سینیئر سائنسدان سید ضمیر حسین، گلوکار پیری جی، کوہ پیما رضا علی کے علاوہ سات دیگر شخصیات نے اپنی زندگی کے تجربات کو ناظرین کے ساتھ بانٹا۔ Wajahat Habibullah in Tedx Conference in Srinagar

کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر نیلوفر خان نے تقریب کی صدارت کی جب کہ این آئی ٹی کے ڈیپارٹمنٹ آف ٹریننگ اینڈ پلیسمینٹ کے سربراہ ڈاکٹر ابو چندر سکھر نے استقبالیہ تقریر پیش کی۔ KU VC in Tedx Conference in Srinagar

سرینگر میں بین الاقوامی کانفرنس" ٹیڈ ایکس" منعقد

وہیں تقریب کے آرگنائزر سید آگاہ ہادی رضا کا کہنا تھا کہ "پہلی بار ٹید ایکس کشمیر میں سنہ 2019 میں ہوا تھا اور اس بار ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ یہ کانفتنس اس سے بھی بڑھ کر ہوا جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔"