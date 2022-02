قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے بدھ کے روز وسطی، شمالی اور جنوبی کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔NIA raids at multiple locations in Kashmir



ذرائع کے مطابق این آئی اے کے اہلکاروں نے پولس اور سی آر پی ایف کی مدد سے سرینگر کے بارہ پتھر بٹامالو، باغ مہتاب ہاؤسنگ کالونی، کپواڑہ کے کرالپورہ علاقے، بارہمولہ کے سوپور، پلوامہ کے پامپور، اور ضلع اننت ناگ میں چھاپے مارے۔ کم از کم ایجنسی کی جانب سے وادی کے 9 مخلتف علاقوں میں چھاپا ماری کی گئی۔





مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے ذرائع کا کہنا تھا کہ "این آئی اے کے اہلکاروں نے سرینگر کے بٹامالو کے علاقے بارہ پتھر میں اعجاز احمد وانی (درزی) ولد غلام نبی وانی کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ ان کی رہائش گاہ سے پانچ موبائل فون ضبط کیے گئے۔

اس کے مزید بٹاملو کے علاقے سرسید آباد میں فیضان مشتاق بھٹ (طالب علم) ولد مشتاق احمد بٹ کے گھر کی تلاشی لی چھاپہ ایک موبائل فون ضبط کرنے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔"

اس کے مزید اُن کا کہنا تھا کہ "سرینگر کے باغی مہتاب علاقے میں این آئی اے کے اہلکاروں نے عمران احمد خان ولد محمد رفیق خان کے رہائشی مکان کی تلاشی لی۔ ڈل گیٹ میں ایجنسی نے جنوبی کشمیر کے کولگام کے علاقے کھل نور آباد کے رہائشی بلال احمد ملک کے کرائے کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا جو پیشے سے سی ڈی ہسپتال سرینگر میں لیب ٹیکنیشن ہے۔"

اسی طرح جنوبی کشمیر کے کونیبل پامپور علاقے میں این آئی اے نے عارف احمد راتھر ولد حبیب اللہ راتھر کے گھر پر چھاپہ مارا جو پیشہ سے پلمبر ہے۔ وہیں ضلع اننت ناگ میں این آئی اے کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس انیل کمار کی سربراہی میں ٹیم نے اننت ناگ پولیس کے ساتھ مل کر مٹی پورہ مٹن کے رہنے والے غلام راتھر ولد عبدالغفار راتھر اور عبدالرشید ڈار ولد محمد رمضان ڈار کے گھروں پر چھاپہ مارا۔

شمالی کشمیر میں این آئی اے کی ٹیم نے سوپور پولیس کے ساتھ بومئی علاقے میں درپورہ کے رہنے والے عرفان احمد میر ولد عبدالمجید میر کے گھر پر چھاپہ مارا۔ اسی طرح ایجنسی نے کپواڑہ کے رہنے والے غلام حسن نجار ولد اعظم نجار اور شمالی کپواڑہ ضلع کے لون ہیری کرالپورہ کے رہنے والے وسیم احمد میر ولد غلام نبی میر کے رہائشی مکانات کی تلاشی لی۔



واضح رہے کہ اس سے قبل گذشتہ رات کو اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی (SIA) نے جنوبی اور وسطی کشمیر میں چھاپوں کے دوران مبینہ طور پر جیش محمد کے اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) کے طور پر کام کرنے کے الزام میں دس افراد کو گرفتار کیا۔