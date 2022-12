سرینگر: سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے آج کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے لیڈ گرانٹ قوانین میں تبدیلی کے تحت لینڈ لیز ختم کرنا ایک ظالمانہ فیصلہ ہے جس کے خلاف متاثرین کو آواز بلند کرنی ہوگی۔ Altaf Bukhrai on New land policy



انہوں نے سرینگر میں پارٹی دفتر پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی پر مبنی ہے، لیکن جو افراد اس سے متاثر ہورہے ہیں ان کو اس کے خلاف یکجا ہوکر آواز بلند کرنی چاہئے۔ New land policy draconian, inhuman

لینڈ لیز ختم کرنا ظالمانہ فیصلہ ہے، الطاف بخاری

غور طلب ہے کہ جموں کشمیر ایل جی انتظامیہ نے لینڈ گرانٹ رولز 2022 اجرا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن افراد کا لیز اختتام ہوا ہے وہ اس اراضی کو واپس انتظامیہ کے حوالے کرے بشرط دیگر ان کو اس اراضی سے نکالا جایا گا۔ تاہم انتظامیہ نے کہا ہے کہ جن افراد نے رہائش کے لئے لیز لیا ہے ان پر یہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے البتہ ان کو ضابطوں کے تحت لیز ختم نہیں ہوگا۔ New Land Lease Law In Kashmirان لینڈ گرانٹ (Land Grant Rules) رولز کے مطابق لیز پر لی گئی اراضی کو صنعت، سیاحت، کھیل کود، تعلیم وغیرہ کے لئے استعمال کیا جائے گا۔رولز کے مطابق اراضی جنگ میں ہوئی بیوہ خواتین کی رہائش گاہ، مہاجر مزدوروں کی رہائش گاہ، سابق سکیورٹی اہلکار کی رہائش گاہ، شہیدوں کے لواحقین کی رہائش گاہ تعمیر کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔



لیڈ گرانٹ قوانین پر سابق وزراء اعلیٰ محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس نے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس تبدیلی سے غیر مقامی افراد کو جموں کشمیر میں بسانے کے لئے راہ ہموار کی جارہی ہے۔Political Parties Slams Land Grant Rules 2022

تاہم جموں کشمیر کے لیفٹینٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ سابق ریاست کے اراضی کے متعلق قوانین میں اس لیے تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑی کیوں وہ سخت تھے جن سے ترقی میں رکاوٹ آرہی تھی۔LG On Land Lease Issue

