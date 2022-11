سرینگر:وادی کشمیر اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکشی سے جہاں دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد پہنچان رکھتی ہے ۔وہیں یہ بدلتے موسموں کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے۔موسم سرما ہو یا گرما، بہار ہو یا خزاں ہر موسم میں کشمیر میں حسن کے الگ الگ رنگ بیکھرتے ہیں۔ Mesmerizing look of Kashmir



لیکن موسم خزاں ایک ایسا ایک موسم جو نہ صرف خاصی تعداد سیاحوں کو کشمیر کی طرف متوجہ کرتا ہے بلکہ بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ کے لیے بھی یہ وقت پسندیدہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہندی فلموں کے کئی گانوں کے خوبصورت بول اور رومانس کے جادوئی مناظر بھی اسی خزاں میں شوٹ ہوئے ہیں ۔اس وقت جہاں بھی کمیرہ گھمایا جاتا ہے تو فریم قدرت کے ان محصور کن رنگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔



خزاں کی یہ بے پناہ خوبصورتی ہی ہے جو کہ بالی وڈ کو یہاں کی طرف کھینچ لاتی ہے ایسے میں ان دنوں میں کشمیر کئی فلمی کریو دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ فلموں،گانوں اور ویب سیریز کی شوٹنگ میں مصروف نظر آرہے ہیں۔Autumn Brings Bollywood to Kashmir



کشمیر اور بالی ووڈ کے تعلقات نے فلمی پردے پر بہت سی محبت کی کہانیوں کو جنم دیا ہے۔ موسم خزاں میں وادی سنہرے رنگ میں ڈوب جاتی ہے۔چناروں کے گرتے سنہرے پتے قابل دید منظر پیش کرتے ہیں۔Romantic Bollywood Films filmed in Kashmir



گزشتہ چند دہائیوں کی شورش کے دوران اگرچہ بالی ووڈ ڈائریکٹر بیرون ممالک شوٹنگ کرنے کو ترجیج دے رہے تھے لیکن چند برسوں کے دوران بالی ووڈ پھر سے کشمیر کی طرف راغب ہورہا اور سنہرے رنگ میں ڈوب چکی وادی کے یہ مناظر اپنے کمیروں میں قید کررہے ہیں۔Kashmir best for film shooting

فلموں،گانوں اور ویب سیریز کی ہورہی ہے شوٹنگ سے مقامی فلم سازوں اور اداکاروں کی امنگوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔وہیں نئی فلم پولیسی کے معرض وجود آنے سے یہاں کے مقامی فلم ساز اور اداکار خیر مقدم تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ چند خدشات کا بھی اظہار کررہے ہیں۔کشمیر اور بالی ووڈ کا رشتہ کافی گہرا اور پرانا ہے۔ ایسے میں ان گنت فلمیں اور گیت ہیں جنہیں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں فلمایا گیا ہے۔ New Film policy of JK

