سرینگر: وادی کشمیر کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ دارالحکومت سرینگر میں بھی بدھ کی رات سے شدید برفباری دیکھنے کو ملی، جس کے پیش نظر سرینگر ہوائی اڈے پر بھی صبح سے کوئی بھی طیارہ پرواز نہیں کر سکا ہے۔ Fresh Snowfall In Srinagar



وادی میں تازہ برف باری جاری



اس حوالے سے بات کرتے ہوئے محکمے موسمیات کے ایک افسر نے کہا کہ "آج کشمیر کے میدانی اور بالائی علاقوں میں دن بھر برف باری جاری رہے گی۔ 24 تاریخ کے بعد موسم میں بہتری آنے کی اُمید ہے۔"Weather in Kashmir



اُن کا مزید کہنا تھا کہ "دن کا درجے حرارت تین ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رہنے کا امکان ہے۔" Minimum Temperature in Kashmir



وہیں انتظامیہ کے ایک سینئر آفیسر نے کہا کہ "آج صبح سے کوئی بھی طیارہ پرواز نہیں کر سکا ہے۔ حالانکہ ابھی تک یہ پروازیں منسوخ نہیں کی گئی ہیں تاہم خراب موسم کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر کی گئی ہے۔ بعد میں صورتِحال کا جائزہ لیا جائے گا۔" Several flights delayed at Srinagar Airport



اس کے مزید کہنا تھا کہ "احتیاطی اقدامات کے تحت وادی کے تمام اضلاع میں عوام کو راحت پہچانے کے لیے ہیلپ لائن نمبرات جاری کیے گئے ہیں۔ آج صبح سے ہی ہمارے اہلکار سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام کر رہے ہیں ۔"

وہیں کشمیر یونیورسٹی نے بھی آج ہونے والے تمام امتحانات کو خراب موسم کے پیش نظر معطل کر دیا ہے۔ KU Postponed Exams