سرینگر: جموں و کشمیر لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے وادی کشمیر میں ان تمام اسکولوں کو بند کرنے کی ہدایت دی ہے جو سرکاری اراضی یا کاہچرائی پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے اس فیصلے سے کشمیر میں چار سو کے قریب نجی اسکول بند کیے جا رہے ہیں جب کہ ان میں زیر تعلیم طلبہ کا مستقبل بھی متاثر ہونے ہونے کا خدشہ ہے۔ Closure of Schools will affect thousands of Children نجی اسکولوں کی ایک تنظیم ’پرائیویٹ اسکول ایسوی سی ایشن‘ نے عدالت عالیہ کے اس فیصلے پر حکم امنتاعی لایا ہے اور معاملے کی سماعت 18 جولائی کو طے کی گئی ہے۔

’اسکولوں کو بند کرنے سے دو لاکھ طلبہ متاثر ہوں گے‘

انتظامیہ نے گزشتہ برس ایک حکمنامہ جاری کیا تھا جس میں نجی اسکولوں کو نئی رجسٹریشن کرنے کے سلسلے میں ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اسکول کی عمارتیں سرکاری یا کاہچرائی پر تعمیر کی گئی ہے یا نہیں۔ Schools Constructed on State land to be closedان اسکولوں کو محکمہ مال کے متعلقہ افسران و تحصیلداروں سے این او سی لانے کو کہا گیا ہے کہ انکے اسکول سرکاری اراضی یا کاہچرائی پر تعمیر نہیں ہے۔

سرکار کے حکمنامے میں جن اسکولوں کی عمارتیں سرکاری اراضی یا کاہچرائی پر تعمیر ہے ان کو بند کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری بی کے سنگھ نے تمام چیف ایجوکیشن افسران کو ہدایت دی ہے کہ اپنے حد اختیار میں تعمیر ان تمام اسکولوں کو فوری طور بند کرے اور طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں۔ تاہم انتظامیہ کی یہ ہدایت دفعہ 370 کی منسوخی کے ایک برس بعد دی گئی ہے اور یہ سلسلہ گزشتہ دو برسوں سے چلا آ رہا تھا۔

دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بندشیں اور کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے سبب وادی میں درس و تدریس کا عمل بری طرح متاثر رہا۔ Kashmir Pvt School Association on Closure of Schools پرائیوٹ اسکول ایسو سی ایشن کشمیر کے چیرمین غلام نبی وار نے اس تازہ حکمنامے کے متعلق ای ٹی وی بھارت سے تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کا یہ حکمنامہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ متاثرہ اسکولوں نے جموں و کشمیر کی عدالت عالیہ کا رخ کیا اور اس حکمنامے کے خلاف حکم امتناعی لایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں اس حکمنامے سے چار سو کے قریب اسکول بند ہونے جا رہے ہیں اور دو لاکھ طلبہ کی تعلیم منفی طور متاثر ہوگی۔

اس حکمنامے سے قبل انتظامیہ نے فلاح عام ٹرسٹ کے تحت چل رہے اسکولوں کو بند کر دیا ہے۔ حکمنامے سے 11 اسکول بند ہوئے اور ان میں زیر تعلیم طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے کا حکم جاری کیا گیا۔ وار کا کہنا ہے کہ سرکار اس تازہ حکمنامے سے منتخب اسکولوں کو نشانہ بنا رہی ہے جو سماجی کمیٹی کے زیر نگرانی چلے رہے ہیں یا جن میں متوسط طبقے کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

