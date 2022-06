سرینگر: جموں و کشمیر ایل جی منوج سنہا کی جانب سے خطے کی تمام پارٹیوں کو میٹنگ کے لیے مدعو کرنے پر نیشنل کانفرنس اور دیگر سیاسی جماعتوں نے کہا کہ وہ اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وہیں پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ ایل جی کو میٹنگ کا ایجنڈا واضح کرنے چاہیے تھا۔ Reactions Of Political Parties on Hi Tea Meeting

نیشنل کانفرس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اجلاس میں شرکت کرنے جارہے ہیں۔ وہیں پی ڈی پی ترجمان سہیل بخاری نے کہا کہ ایل جی منوج سنہا کے دفتر سے پارٹی صدر محبوبہ مفتی کو "ہائی ٹی" کے لیے آج صبح دعوت موصول ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا واضح نہیں ہے اور موجودہ صورتحال میں ہائی ٹی پارٹی کی ترجیح نہیں ہے۔

ہائی ٹی میٹنگ کا ایجنڈا واضع ہونا چاہیے پی ڈی پی

انہوں نے کہا کہ "جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس دوران ہائی ٹی جیسی چیزیں ترجیحات میں نہیں ہوسکتیں۔ ایسے میں اگر کسی مسئلے پر بات ہونی ہو تو اس کے بارے میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کوئی ایجنڈا اس کارڈ پر نہیں لکھا گیا ہے۔"





پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون دلی گئے ہوئے ہیں اور ان کے ایک قریبی ساتھی نے بتایا کہ وہ اس میٹنگ میں شاید شرکت نہیں کر پائیں گے۔ وہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے صدور جن میں اپنی پارٹی کے بانی الطاف بخاری، کانگریس کے صدر غلام محمد میر، سی پی آئی ایم کے اسٹیٹ سیکریٹری یوسف تاریگامی نے اس اجلاس میں شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے۔