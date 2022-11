سرینگر: جموں کشمیر لیفٹینٹ گورنر انتظامیہ نے تمام سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں 26 نومبر کو 'یوم آئین' منانے کی ہدایت جاری کی ہے۔Constitution Day Celebration in kashmi



انتظامیہ کے ایک حکم نانے کے مطابق تمام سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں، پبلک سکیورٹی انڈرٹینکگ، پنچایتی و بلدیاتی اداروں میں اس روز آئین کا پریمبل پڑھنے کی پروگرام منعقد کرنے کی ہدایت دی ہے۔programmes for constitution days in kashmir

JK Admin orders celebration of Constitution Day

حکمنامے میں کہا گیا ہے کہ 26 نومبر سنہ 1949 کو کانسٹچونٹ اسمبلی آف انڈیا نے آئین کو منظور کرکے 26 جنوری 1950 کو اسے ملک میں لاگو کیا۔حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس روز کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر ہر شہری پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس روز اس دن کو منائے۔

حکمنانے میں کہا گیا ہے کہ ملک میں 26 نومبر کو صبح 11 بجے اس سلسلے میں تقاریب کا انعقاد ہوگا تو اسی طرز پر جموں کشمیر یونین ٹریٹری میں بھی ایسے ہی تقاریب منعقد کی جائے۔حکمنامے کے مطابق اس روز آئین پر پروگرام منعقد کئے جائے اور مختلف پلیٹ فارمز پر آئین کی بالادستی اور اسکی اہمیت پر بحث و مباحثے اور ٹاک شوز کا احتمام کیا جائے۔