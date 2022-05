جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر کی زرعی یونیورسٹی کے بارہ طلبہ کو امریکہ کی کنساس سٹیٹ یونیورسٹی میں سٹیڈی دورے پر روانہ کر دیا۔ ان طلبہ کا تعلق شعبہ زراعت، باغبانی اور جنگلات سے ہے۔ LG Flags off US Tour for SKUAST Studentsیہ طلبہ نیشنل ایگری کلچرل ہائیر ایجوکیشن پروجیکٹ (این اے ایچ اِی پی ) کے سٹوڈنٹ اور سیز فیلو شپ پروگرام کے تحت یو ایس اے کا دورہ کریں گے جس کی اِنڈین کونسل آف ایگری کلچرل ریسرچ ( آئی سی اے آر ) اور ورلڈ بینک کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی ہے۔

دو ماہ کی صلاحیت سازی کی فیلو شپ اَنڈر گریجویٹ طلباء کو عالمی تعلیمی نظام، کسان برادریوں اور صنعتی شعبہ کے قیام سے روشناس کرے گی۔ LG Flags off US Tour for SKUAST Studentsطلباءکو ان کی دِلچسپی کے مطابق مختلف شعبوں کی متعلقہ ماہرین اور طلباء کے مجمع سے منسلک کیا جائے گا تاکہ وہ انہیں عالمی تعلیم نظام سے روشناس کرا سکے اور امریکہ کی نئی تعلیمی اور تحقیقی نظام سے آگاہ ہوکر انکو اَپنا سکیں اور اَمریکہ میں اعلیٰ تعلیم مواقع تلاش کرسکیں۔

دوران پروگرام طلباء کنساس سٹیٹ یونیورسٹی کے علاوہ، اوکلاہوما سٹیٹ یونیورسٹی، آئیووا یونیورسٹی، نیبرسکا یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ کنساس یونیورسٹی سمیت مختلف امریکی یونیورسٹیوں کا بھی دورہ کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ زراعت اور ٹیکنالوجی میں امریکہ کے ساتھ ہندوستان کا تعاون کئی دہائیوں پرانا ہے۔ SKUAST K Students sent on US Tourاُنہوں نے کہا کہ دنیا علمی معیشت کی طرف بڑھ رہی ہے، سکاسٹ کے طلباء زراعت کی توسیع، فارم ٹو مارکیٹ روابط، موسم اور فصل کی پیش گوئی میں کنساس یونیورسٹی کے تجربے سے مستفید ہوں گے۔

لیفٹیننٹ گورنر نے یوجی طلباء کے گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے دو ماہ کے اوور سیز لرننگ پروگرام کی کامیابی کے لئے نیک خواہشات کا اِظہار کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 طلباء کو نہ صرف جدید تحقیق میں بلکہ دیگر مختلف شعبوں میں بھی مشغول ہونے کا اِختیار دیتی ہے جو نئی اور اِختراعی ٹیکنالوجیوں کی ترقی اور ان کی تجارتی ترقی میں سہولیت فراہم کرتی ہے۔

اُنہوں نے طلباء اور اساتذہ پر زور دیا کہ وہ ضروری تجرباتی مہارتوں، جدید زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کی ضرورت سے واقفیت پر توجہ دینے پر زور دیا۔