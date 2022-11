سرینگر: جموں کشمیر کے زرعی شعبے میں اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسرائیل جموں اور کشمیر میں زرعی شعبے میں دو سینٹر آف اکسیلنسCentre's of) Excellence) قائم کرنے جا رہا ہے جس ضمن میں اسرائیل کے عہدیداروں نے جموں کشمیر کے زرعی محکمے کے عہدیداروں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ Israel to Invest in JK Agriculture Sector

یہ سینٹرز اسرائیل اور بھارت کے مابین انڈو اسرائیل ایگریکلچر پروجیکٹ کے تحت کھولے جائیں گے۔ جموں کشمیر کے زرعی محکمہ کے ایک عہدیدار نے ای ٹی وی بھارت کو نام مخفی رکھنے کے شرط پر بتایا کہ گزشتہ ہفتے اسرائیل سفارتخانہ کے ایگریکلچر اٹیچی یائیر اشل نے محکمہ کے عہدیداروں بشمول ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ زراعت اتل ڈلو، ڈائریکٹر زراعت جموں کشمیر کے کے شرما، اقبال چودھری اور دیگر افسران کے ساتھ جموں میں ملاقات کی۔ Indo Israel Agriculture Project Reaches Kashmir

میٹنگ میں شرکت کرنے والے ایک عہدیدار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ منصوبہ فیڈ بیک سٹیج پر ہے اور اسرائیل کے عہدیدار نے یہاں کے زرعی شعبے میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی دکھائی ہے۔

انکا کہنا تھا کہ میٹنگ کے بعد یائیر اشل نے جموں اور کشمیر میں کچھ زرعی علاقوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ انکا کہنا تھا کہ اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ جموں کشمیر میں زراعت شعبے کو ٹیکنالوجی کے ذریعے تقویت اور جدیدیت لانے میں کافی سکوپ ہے اور اسرائیل اس میں ضرور تعاون کرے گا۔

