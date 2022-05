سرینگر: میر واعظ عمر فاروق کی سربراہی میں حریت کانفرنس نے رواں مہینے کی 21 تاریخ کو مولوی محمد فاروق اور عبدالغنی لون کی برسی پر اُن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کشمیر بند کی کال دی ہے۔ بدھ کے روز جاری کیے گئے بیان میں علیحدگی پسند اتحاد نے لوگوں سے کہا کہ وہ عیدگاہ جائیں، جہاں دونوں رہنماؤں کو سپرد خاک کیا گیا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ Death anniversary of Moulvi Mohammad Farooq and Abdul Gani Lone

ایک سرکردہ حریت رہنما عبدالغنی لون کو 2002 میں سرینگر میں کشمیر کے سابق میر واعظ مولوی محمد فاروق کی برسی کے موقع پر ایک ریلی کے دوران ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حریت رہنما میر واعظ عمر فاروق کے والد مولوی فاروق کو 1990 میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ Hurriyat calls for bandh on May 21



حریت کانفرنس نے اگست 2019 سے اپنے قائدین کی مسلسل نظربندی کی بھی مذمت کی اور حد بندی کمیشن کی سفارشات پر تنقید کی۔ انہوں نے حکومت پر عسکریت پسند سے تعلق کے الزام میں سرکاری ملازمین کو برطرف کرنے پر بھی تنقید کی۔ حریت نے کہا کہ تشدد کا شیطانی دائرہ راہول بٹ اور ریاض احمد ٹھوکر جیسی قیمتی انسانی جانوں کا دعویٰ کر رہا ہے "جو کہ افسوسناک اور انتہائی تکلیف دہ ہے"۔ shutdown on May 21 in kashmir

