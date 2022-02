جموں و کشمیر پیپلز ڈیمو ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے لیڈر، غلام نبی لون ہنجورا نے بدھ کے روز پارٹی کے جنرل سکریٹری کے طور پر دوبارہ شمولیت اختیار کی اور کہا کہ ناراضگی کا باعث بننے والے تمام مسائل کو حل کر لیا گیا ہے۔ The Resentment Have Been Sorted



ہنجورا نے کہا کہ پارٹی عہدوں سے ان کی طرف سے دیا گیا استعفیٰ صدر محبوبہ مفتی نے قبول نہیں کیا۔ Resignation was not accepted by Mehbooba Mufti



تاہم، انہوں نے کہا کہ "کچھ مسائل تھے جو حل ہو گئے ہیں۔ میں نے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پر اپنی ذمہ داریاں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔"

یہ بھی پڑھیں : Altaf Bukhari on PDP: الطاف بخاری کا پی ڈی پی پر طنز





واضع رہے پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے بھی گزشتہ اتوار کو کہا تھا کہ "ہنجورا نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ ناراض ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہونگے "