سری نگر: جموں وکشمیر کی گرمائی راجدھانی سری نگر میں پولیس نے عسکریت پسندوں کے چار معاونین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ سری نگر پولیس نے ٹی آر ایف سے وابستہ چار معاون کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار معاون سری نگر میں گرینیڈ حملوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ سرگرم عسکریت پسندوں کو منطقی مدد فراہم کرنے میں بھی پیش پیش رہے ہیں۔ Four Helpers Of TRF Arrested In Srinagar

پولیس ترجمان کے مطابق ان کے قبضے سے گولیوں کے راؤنڈ اور کچھ گولہ بارود برآمد کرکے ضبط کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ گرفتار عسکریت پسندوں کے معاونین کے خلاف یو اے پی اے کے تحت کیس درج کرکے مزید تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔

یو این آئی