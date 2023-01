سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کوڈائی کنال کا دورہ کیا

کوڈائی کنال، تمل ناڈو: جموں وکشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ Former J and K Chief Minister Farooq Abdullah نے تمل ناڈو میں واقع کوڈائی کنال کا دورہ کیا اور تقریباً چار دہائیوں میں اپنے پہلے دورے میں، وہ اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے جہاں ان کے والد مرحوم شیخ عبداللہ نے اپنے دن قید میں گزارے تھے۔ ماضی کی یاد کرتے ہوئے، جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ نے پرانی یادیں تازہ کیں۔ وہ مشہور پہاڑی ریزورٹ کے ذاتی دورے پر تھے۔ کوڈائی کنال، چنئی سے 500 کلومیٹر۔ پہاڑی مقامات کی شہزادی کے نام سے مشہور کوڈائی کنال کا تعلق فاروق کے خاندان اور کشمیر کی سیاسی تاریخ سے ہے۔ یہیں کشمیر کے شیر شیخ عبداللہ کو 1953 میں اور پھر 1965 میں دو بار نظربند کیا گیا تھا۔ وہ ایک ساتھ 14 سال تک گھر میں نظر بند رہے۔ منگل کو یہاں پہنچ کر انہوں نے گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا جہاں شیخ عبداللہ مرحوم نے اپنے دن قید میں گزارے تھے۔ کوہ نور شیخ عبداللہ گیسٹ ہاؤس کے نام سے موسوم، اس میں ایک تختی ہے جس میں ملک کی آزادی میں جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور مولانا آزاد کے ساتھ شیخ کے تعاون کی تفصیل درج ہے۔ اس میں شیخ کا 1947 میں پاکستانی حملہ آوروں کے خلاف جدوجہد کی قیادت کرنے اور کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق میں اہم کردار کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ Former Chief Minister Farooq Abdullah visit to Kodaikanal Tamilnadu

بدھ کو میڈیا کے ساتھ اپنی یادیں شیئر کرتے ہوئے فاروق نے کہا کہ "یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے والد کو کئی سالوں تک قید رکھا گیا تھا۔ میں 84 میں یہاں آیا تھا۔ اس وقت وزیر اعلیٰ رام چندرن (ایم جی آر) اور مدر ٹریسا وہاں موجود تھے اور یہ گھر میرے والد کے لیے وقف تھا۔ میں یہاں صرف آنا چاہتا تھا اور اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔” ان کا یہ دورہ تقریباً پانچ دہائیوں کے بعد ہوا ہے اور پرسکون فاروق عبداللہ نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ سکیورٹی کے بارے میں تفصیل سے بات کی اور ان کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی لیا۔ کشمیر کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے، انہوں نے اس الزام کو دہرایا کہ ریاست کو خصوصی درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد بھی دہشت گردی بلا روک ٹوک جاری ہے۔ ان کے مطابق خصوصی حیثیت کی منسوخی سے دہشت گردی کے خاتمے میں کوئی مدد نہیں ملی بلکہ اس کے برعکس اس میں اضافہ ہوا ہے۔

نئے سال کے دن راجوری ضلع میں آئی ای ڈی دھماکہ، جس میں ایک بچہ ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوئے، صاف ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ بی جے پی زیر قیادت مرکز نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو ہٹا دیا تھا، لیکن سرحدی ریاست میں دہشت گردانہ حملوں کا کوئی خاتمہ نہیں ہوا ہے، این سی لیڈر نے ان دہشت گردانہ حملوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ واضح ہے کہ صرف متحدہ اپوزیشن ہی اسے یقینی بنا سکتی ہے۔ "میں خدا نہیں ہوں۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی میں پیشین گوئی کرنے والا شخص ہوں۔ لیکن، اپوزیشن متحد ہو کر الیکشن لڑے تو تبدیلی آئے گی۔ لیکن، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کیا اپوزیشن واقعی متحد ہوتی ہے،‘‘ اس طرح انہوں نے اپوزیشن کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ Farooq Abdullah in Kodaikanal

کانگریس لیڈر راہول گاندھی کو بھارت جوڑو یاترا شروع کرنے کا سہرا دیتے ہوئے، جس میں انہوں نے بھی شرکت کی، فاروق نے کہا کہ میں یاترا میں تھا۔ نوجوان اس میں شامل ہو رہے ہیں اور جب میں نے یہ دیکھا تو میں بہت خوش ہوا۔ اس قوم کو بچانا ہے کیونکہ ہم متنوع ہیں۔ میں تامل نہیں بول سکتا اور آپ کشمیری نہیں بول سکتے۔ میرا کھانا الگ ہے اور تمہارا کھانا الگ ہے۔ تمہارا کلچر الگ ہے اور میرا کلچر الگ ہے۔ لیکن ہم میں اتحاد ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہندوستان سب کا ہے اور ہم سب ہندوستان کے ہیں۔ صرف ایک رنگ اور ایک مذہب نہیں چلے گا۔ اور ایک زبان... آپ اسے کیسے قبول کریں گے؟ یہ ایک متنوع قوم ہے۔