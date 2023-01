سرینگر :سرینگر کے بمنہ علاقے میں پیر کی شام کو آگ کی ایک ہولناک واردات کے دوران دو رہائشی مکان خاکستر ہوئے۔معلوم ہوا ہے کہ سات فائر ٹینڈروں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔Fire Breaks Out In Srinagar

اطلاعات کے مطابق پیر کی شام کو الفاروق کالونی بمنہ میں رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی جس نے آناً فاناً اپنے متصل اور ایک مکان کو لپیٹ میں لے لیا۔مقامی لوگوں اور فائر اینڈ ایمرجنسی کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں آگ پر قابو پایا گیا تاہم آتشزدگی کی اس واردات کے دوران دو مکان خاکستر ہوئے۔Fire Breaks Out In Al Farooq Colony In Bemina

فائر اینڈ ایمرجنسی محکمہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ پیر شام چھ بجکر سات منٹ پر بمنہ میں آگ نمودار ہونے کی اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی عملے کے اہلکار جائے موقع پر پہنچے ۔انہوں نے بتایا کہ سات فائر ٹینڈروں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا تاہم آتشزدگی کی اس واردات کے دوران دو مکان خاکستر ہوئے۔اُن کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات جاننے کی خاطر کیس درج کرکے مزید تحقیقات شروع کی گئی۔

