بھارتی فوج کے چنار کور کے فیس بک اور انسٹاگرام ہینڈلز ایک ہفتے سے زائد عرصے تک بلاک رہنے کے بعد آج بحال کیے گئے ہیں۔ Chinar Corps' Instagram FB account restored





فوج کے ایک سینئر آفیسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "فیس بک اور انسٹاگرام ہینڈلز دوبارہ بحال ہو چکے ہیں۔ یہ ہینڈلز بلاک کیے جانے کے بعد فوج نے میٹا سے شکایت کی تھی، جس کا جواب تو نہیں آیا تاہم اکاؤنٹ اب بحال ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی اُن کی طرف سے کوئی اپڈیٹ آتا ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔" There is no Clarity on why these pages were blocked

واضع رہے، سررینگر میں واقع چنار کارپس کا کام کشمیر میں کنٹرول لائن کی حفاظت کرنا ہے۔ چنار کارپس کشمیر میں عسکریت پسندی کے خلاف مہم کے لیے ذمہ دار ہے۔ اِن کارروائیوں اور فوج کی دوسری سرگرمیوں سے متعلقہ معلومات چنار کارپورس کے سوشل میڈیا پر ڈالی جانے سے لوگوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ چنار کور کے انسٹاگرام پر 24,399 فالورز ہیں جبکہ فیس بک پر ان کی تعداد 43,410 ہے۔Indian Army's Chinar Corps

افسران کا کہنا تھا کہ "28 جنوری سے دونوں ہی پلیٹ فارمز پر چنار کور کے ہنڈلز بلاک تھے۔ اس دن دوپہر ڈھائی بجے کے آس پاس چنار کارپس کے فیس بک پیج کو بلاک کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد شام قریب ساوا پنج بجے انسٹاگرام بھی بلاک کر دیا گیا۔" Facebook and Instagram handles of Indian Army's Chinar Corps

اُن کا مزید کہنا تھا کہ "26 جنوری کو یوم جمہوریہ تقریب کی جو تصاویر اور ویڈیوز چنار کارپس کے سوشل میڈیا نے شیا کی ہیں، ان کے خلاف پاکستان نے رپورٹ کی ہوگی۔ اور اسی وجہ سے یہ ہینڈل بلاک کر دیا گئے ہونگے۔'' Facebook Authorities have made no response