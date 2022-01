زلزلہ وسطی کشمیر کے سرینگر اور گاندربل اضلاع کے علاوہ شمالی و جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں محسوس کیا گیا تاہم یہ ہلکی نوعیت کا زلزلہ تھا۔

ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس سے کسی قسم کی کوئی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔



ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے زلزلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ زلزلہ ریکٹر اسکیل پر 5.3 کی شدت کا تھا اور جموں و کشمیر کے ضلع سری نگر کے علاوہ کشمیر کے دوسرے علاقوں میں بھی اس کے جھٹکے محسوس کئے گئے۔

Earthquake in Jammu and Kashmir: جموں و کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے

اطلاعات کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا درمیانی سرحدی علاقہ تھا اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 5.3 درج کی گئی ہے۔