سری نگر: سرینگر کے مائسمہ علاقے میں بدھ کی صبح ایک پولیس اہلکار کی حرکت قلب بند ہونے سے موت واقع ہوئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سرینگر میں مائسمہ علاقے میں ایک پولیس اہلکار دل کا دورہ پڑنے سے بے ہوش ہوگیا۔ Cop dies of cardiac arrest



انہوں نے کہا کہ مذکورہ پولیس اہلکار کو فوری طور پر شری مہاراجہ ہری سنگھ ہسپتال سرینگر پہنچایا گیا لیکن وہاں ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دیا۔متوفی پولیس اہلکار کی شناخت 33 سالہ الطاف حیسن ولد نذیر احمد ساکن موہر ریاسی کے بطور ہوئی ہے۔دریں اثنا جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے بالی پورہ علاقے میں بدھ کی صبح ایک خاتون بجلی کا کرنٹ لگنے سے لقمہ اجل بن گئی۔Cop dies of cardiac arrest in Srinagar



تفصیلات کے مطابق شوپیاں کے بالی پورہ میں بدھ کی صبح ایک خاتون کسی گھریلو کام کے ساتھ مصروف تھی کہ وہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی فوت ہوگئی۔متوفی خاتون کی شناخت تنسیمہ جان زوجہ فیاض احمد ٹھوکر کے طور ہوئی ہے۔ دریں اثنا پولیس نے اس ضمن میں ایک کیس درج کرکے تحقیقات شروع کی ہیں۔



