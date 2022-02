کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے پیر کے روز یہاں پریس کالونی میں چند روز قبل ایک دوشیزہ پر تیزاب پھینکنے کے واقعے کے خلاف احتجاج درج کیا۔ Recent Acid Attack in Srinagar

سرینگر میں تیزاب حملے کے خلاف کانگریس کا احتجاج





احتجاجی ’ملزموں کو سزا دو‘، ’بچیوں کو حفاظت دو‘ جیسے نعرے لگارہے تھے اور انہوں نے حکومت سے متاثرہ لڑکی کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ Congress workers protest against recent acid attack in Srinagar انہوں نے حکومت سے سرینگر کے نوہٹہ علاقے میں واقع تاریخی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ Congress workers staged a protest demonstration

اس موقع پر ایک احتجاجی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں بیٹی کا مقام انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'ہمارا سماج میں کئی طرح کی برائیاں پیدا ہوگئی ہیں اور بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اکثر اس طرح کے واقعات رونما ہورہے ہیں۔ احتجاجی نے بتایا کہ وہ متاثرہ کے گھر جاکر اہلخانہ سے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور ہرممکن مدد کا تیقن دیا۔

انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ متاثرہ بچی کو نوکری فراہم کرے تاکہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے۔ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ سرینگر کی تاریخی مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جانی چاہئے جو کافی وقت سے بند ہے۔ provide jobs to the victim on humanitarian ground