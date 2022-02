وادی کے گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر، ایکو انڈیا کے تعاون سے وادی میں کورونا فرنٹ لائن ورکرز کو کمیونیٹی میڈیسن کی آن لائن ٹریننگ دی جائے گی۔ Community Medicine Training Program



چھہ ہفتوں پر مشتمل اس تربیتی پروگرام میں 6 گروپ بنائے گئے ہیں اور ہر گروپ میں 30 سے زائد ہیلتھ کیئر ورکرز کو شامل کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں 6 مختلف موضوعات پر تربیت دی جائے گی۔Six Groups of Covid 19 Frontline Workers



میڈیکل کالج ترجمان کے مطابق ہیلتھ کیئر ورکرز کو کورونا وائرس کو قابو کرنے اورحاملہ خواتین، عمررسیدہ افراد اور دودھ پلانی والی ماؤں کی ٹیکہ کاری پر بھی تربیت فراہم کی جائے گی۔



واضح رہے ایکو انڈیا نے جی ایم سی سرینگر میں شعبہ کیمونٹی مڈیسن کے ڈاکٹروں کو تربیت فراہم کرنے کیلئے مرکز قائم کیا ہے۔