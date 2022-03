جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبدا ﷲ نے پی اے جی ڈی کے وائٹ پیپر پر بھاجپا کے ردعمل کو بوکھلاہٹ قرار دیا۔ Farooq Abdullah On PAGD white paper

پی اے جی ڈی کے وائٹ پیپر پر بھاجپا کے ردعمل کو بوکھلاہٹ قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ 'یہ لوگ کہتے ہیں کہ گپکار اتحاد یہ سب کچھ اقتدار کیلئے کررہے ہیں ، میں اُن سے کہتا ہوں کہ وہ ہم پر اُنگلی اُٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں۔ '

ڈاکٹر فاروق عبدا ﷲ نے کہاکہ اقتدار کیلئے تو وہ لڑ رہے ہیں،وہ لوگوں کو کس لئے خرید رہے ہیں، وہ کیا کوئی خدائی کام کیلئے لوگوں کو خرید رہے ہیں، بی جے پی والے یو پی میں کیا کررہے ہیں، 5ریاستوں میں کیا کررہے ہیں؟ اقتدار کیلئے لڑ رہے ہیں یا کسی اور چیز کے لئے؟ انہوں نے کہا کہ بی جے پی والے بوکھلاہٹ کے شکار ہوگئے ہیں کیونکہ ان کے تمام حربے ناکام ہورہے ہیں۔BJP has sleepless nights over PAGD white paper

انہوں نے مزید کہا '’ہم بی جے پی کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وائٹ پیپر کا مقابلہ اس کے اپنے وائٹ پیپر سے کرے۔ ہم بی جے پی حکومت کو اس کے نوکریوں، سرمایہ کاری اور ترقی کے دعووں پر چیلنج کرتے ہیں۔ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ بی جے پی جانتی ہے۔ وہ جن خرافات کو منتشر کر رہے ہیں وہ عالمگیر موت مرنے والی ہیں،‘‘ Abdullah challenges BJP to come up with its own white paper

ان باتوں کا اظہار انہوں نے ضلع گاندربل میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔

گاندربل کی تعمیر و ترقی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کچھ دنوں کے اندر مجھے یہاں کے افسران سے میٹنگ کا موقع ملے گا اور میں انشاءاللہ اُن سے پوچھوں گا کہ یہاں کیا کام ہوئے؟

اس سے قبل انہوں نے پارٹی کے ضلعی دفتر پر عہدیداروں اور کارکنوں کے اجلاس سے بھی خطاب کیا اور پارٹی سے وابستہ افراد پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور پارٹی کی مضبوطی کیلئے کام کریں۔اس موقعے پر پارٹی جنرل سکریٹری حاجی علی محمد ساگر بھی موجود تھے۔